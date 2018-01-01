Пьяную девушку нашли изнасилованной и окровавленной в мужском туалете





По словам заявителя, девушка была раздета и плакала. На её теле были обнаружены кровоподтеки. Также сообщается, что пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого она не смогла объяснить произошедшего.





Позже камеры видеонаблюдения показали, что девушку в мужской туалет силой затащил молодой человек. Спустя некоторое время, он вышел оттуда один.





Сейчас пострадавшая находится в больнице. Её состояние оценивается как удовлетворильное. Подозреваемый в изнасиловании задержан.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержан гражданин Узбекистана, который изнасиловал женщину в сарае . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Ночью, 29 декабря, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что в туалете на улице Михайлова нашёл девушку, передаёт “Мойка78”.