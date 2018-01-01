Ложный вызов от “бомжа” заставил полицейских искать тротил





Мужчина представился “бомжом Ивановичем” и рассказал, что заминирован дом на Задворной улице. По словам звонившего, там заложили 200 кг тротила.





Полиция немедленно выехала на указанное место с проверкой. В результате опасных и взрывных устройств обнаружено не было.





Сейчас “бомжа Ивановича” уже задержали. В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербуржца обвинили в ложном сообщении о теракте . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

28 декабря в отдел полиции по Фрунзенскому району поступил звонок от неизвестного, передаёт “Мойка78”.