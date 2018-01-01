Станция метро “Чкаловская” ограничит свою работу на два месяца

В связи с ремонтными работами проезд пассажиров будет отчасти запрещён. А именно до 15 марта с 18:00 до 18:45 каждый рабочий день пользование “Чкаловской” будет ограничено.





Жителям Петербурга рекомендуют уже сейчас подумать над запасными вариантами транспорта.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что станцию петербургкого метро "Площадью Ленина" закрыли из-за обнаружения бесхозного предмета . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Капитальный ремонт эскалатора на станции "Чкаловской" начнётся 9 января, после новогодних праздников, пишет “Мойка78” со ссылкой на ГУП “Петербургский метрополитен”.