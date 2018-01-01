На Невском проспекте утром столкнулось несколько автомобилей





В результате аварии столкнулось несколько автомобилей. Известно, что все машины двигались в одну сторону.





В результате аварии никто не погиб, но одного человека в особо тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу. Также сообщается, что один из участников ДТП был пьян.





Очевидцы сообщают, что столкнулись автомобили марок “Жигули”, BMW X5 и Kia Soul. Последний автомобиль был взят по каршерингу и именно его владелец оказался пьян.





Сейчас правоохранителями проводится проверка по этому делу и устанавливается степень вины каждого из участников.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что смертельное ДТП произошло на съезде с моста Александра Невского . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

29 декабря, около пяти утра, на Невском проспекте вблизи канала Грибоедова случилось массовое ДТП, сообщает “Фонтанка” со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и области.