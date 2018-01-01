Женщина выбросила своего товарища из окна гостиницы





Выяснилось, что в один из номеров отеля заселились мужчина и женщина. По версии следствия, пара выпивала и в процессе поссорилась. Женщина в порыве гнева толкнула своего приятеля, а тот выпал с пятого этажа гостиницы. От полученных травм пострадавший сразу же скончался.





Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовные дело. Устанавливаются детали произошедшего.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что двое мужчин погибли, выпав с балконами гостиницы "Азимут" в Петербурге . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

28 декабря в гостинице “Ладога” на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе произошло чрезвычайное происшествие, передаёт “Фонтанка”.