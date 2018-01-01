Двухлетнего ребёнка из-за игр с током увезли в реанимацию





Выяснилось, что малыша ударило током. Это случилось после того, как он засунул строительный шуруп в розетку.

Ребёнок получился тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации детской городской больницы. Подробности случившегося устанавливаются.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на Васильевском острове обнаружили тело годовалой девочки. Причины смерти ребенка остались загадкой - на её теле не обнаружили телесных повреждений. А семья, где рос ребенок, считается благополучной.(Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Двухлетнего мальчика 28 декабря, днем, медики забрали из квартиры на Гражданском проспекте, Петербурга, передаёт “Фонтанка”.