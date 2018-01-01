Компания-подрядчик “Метростроя” уволит более 300 человек в новом году





Сообщается, что волна увольнений будет исполнена в рамках “оптимизации штата”.





О том, какие именно работники попадут под сокращение, пока не сообщается.





На днях Gazeta.SPb рассказывала о ситуации, когда работники СМУ-11 отказались выходить из шахты строящейся станции метро "Театральная", пока им не выплятят зарплату. Позже этот вопрос взял под свой личный вопрос врио губернатора Петербурга Александр Беглов . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

В начале 2019 года в компании-подрядчике “Метростроя” СМУ-11 пройдут сокращения, передаёт “Мойка78” со ссылкой на Службу занятости населения Петербурга. Планируется уволить 325 сотрудников компании.