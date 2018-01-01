Сегодня
29 декабря, суббота
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Компания-подрядчик “Метростроя” уволит более 300 человек в новом году

10:26
Тэги: метрострой, сокращения, метро
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: метрострой, сокращения, метро



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Розетка Двухлетнего ребёнка из-за игр с током увезли в реанимацию
  • Алкоголь Возбуждено уголовное дело о незаконной продаже алкоголя в магазине “Продукты”
  • Медики Мужчину, который избил своего товарища руками и ногами, задержали
  • Иномарка За день в Петербурге похитили две дорогие иномарки
  • Магазин В Приморском районе неизвестный совершил разбойное нападение на магазин
  • Канализация Полиция помешала неизвестным похитить крышку канализационного люка
  • Автомобиль У петербурженки из автомобиля похитили сумку с дорогим содержимым
  • Присвоение В Петербурге задержали гражданина, присвоившего автомобиль своей организации
  • Петербурженка станцевала стриптиз в суде в обмен на свободу любимого
  • Художник В Петербурге определили самых талантливых молодых художников России
  • Дрозденко: первый корпус ЖК «Силы природы» будет готов в мае 2019 года
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
26 декабря
Заместителем гендиректора “Метростроя” назначен Игорь Гаврилов
26 декабря
Задолженность в 900 млн рублей петербургским строителям метро выплатят частями
18 декабря
Станцию метро “Горный институт” придётся ждать ещё два года
5 декабря
С «Метростроем» рассчитались за новые станции петербургского метро
4 декабря
«Метрострой» прокомментировал ситуацию со строительством Фрунзенского радиуса
29 декабря
Смольный перечислил деньги «Метрострою» на оплату долгов
28 декабря
Стало известно, когда откроют “Шушары”, “Проспект славы” и “Дунайскую”

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
^ Наверх