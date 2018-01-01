Возбуждено уголовное дело о незаконной продаже алкоголя в магазине “Продукты”





Выяснилось, что соответствующей лицензии у магазина нет.





В результате проверки вся алкогольная продукция была изъята. Также было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя по статье “незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции".





Отметим, что ранее бизнесмен уже подвергался административной ответственности за незаконную реализацию алкоголя.





Ранее Gazeta.SPb писала, что на Петроградке владелеу кафе попался на незаконной продаже алкоголя . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Прокуратура Приморского района провела проверку в магазине “Продукты” на Ланском шоссе, передает Прокуратура Петербурга. Проверялось исполнение требований закона при реализации алкогольной продукции.