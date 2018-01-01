РПЦ позволила прихожанам причащаться в монастыре на Афоне





Иларион отметил, что воспринимает этот монастырь как русский, поскольку его строили русские монахи и богослужения там совершаются на славянском языке. В Пантелеимоновом монастыре, в отличие от других, можно совершать причастия.





Напомним, что все расположенные на Афоне монастыри принадлежат Константинопольской церкви.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, когда решится вопрос с передачей Исаакиевского собора РПЦ. Это должно произойти до конца уходящего года . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

В Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне можно будет причащаться, передаёт РБК со ссылкой на слова митрополита Илариона – главы отдела внешних церковных связей.