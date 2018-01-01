Мужчину, который избил своего товарища руками и ногами, задержали





В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что травмы мужчина получил от своего товарища. Тот избил пострадавшего руками и ногами. По подозрению в этом был задержан гражданин 38 лет.

Сейчас полиция устанавливает детали произошедшего, а также решает вопрос о возбуждении уголовного дела.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что трое мужчин, которые избили сотрудника медсанчасти металлическими прутьями, понесут наказание . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Накануне 28 декабря в отдел полиции Красногвардейского района поступила информация от медицинского учреждения, передает ГУ МВД по Петербургу. Медики сообщили, что к ним поступил мужчина 42 лет в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую трамву и перелом височной кости.