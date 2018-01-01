За день в Петербурге похитили две дорогие иномарки





28 декабря в отдел полиции по Фрунзенскому району обратилась женщина 47 лет, передает ГУ МВД по Петербургу. Она рассказала, что от одного из домов по Южному шоссе неизвестные похитили её автомобиль Lexus. Ущерб оценили в три млн рублей.





В этот же день в полицию Василеостровского района поступило заявление от женщины 50 лет. Её автомобиль Mercedes-Benz G угнали от дома по улице Гаванской. Ущерб от потери оценивается в 4,9 млн рублей.





Сейчас полиция разыскивает похитителей автомобилей. Также ведётся проверка по факту кражи, после которой будет принято процессуальное решение.



