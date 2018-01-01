В Приморском районе неизвестный совершил разбойное нападение на магазин

Сообщается, что неизвестный человек зашёл в магазин по улице Савушкина и стал угрожать продавцу предметом, похожим внешне на пистолет.





Работнику магазина пришлось отдать злоумышленнику деньги из кассы в размере 10 тыс рублей. После этого неизвестному удалось скрыться.





Сотрудники полиции сейчас принимают меры к розыску и задержанию преступника. Также возбуждено уголовное дело по статье “разбой”.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что за убийство, разбой и бандитизм полиция задержала мужчин, находящихся в федеральном розыске Санкт- Петербурга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

В отдел полиции по Приморскому району 28 декабря поступило сообщение о разбое, передаёт ГУ МВД по Петербургу.