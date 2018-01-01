Полиция помешала неизвестным похитить крышку канализационного люка





На место быстро прибыл отряд патрульно-постовой службы и задержал злоумышленников. Ими оказались два мужчины и одна женщина. Сообщается, что один из задержанных находится в федеральном розыске.





В результате правоохранители возбудили уголовное дело с формулировкой “покушение на кражу”.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сосново задержали квартирного воришку. В отношении него также возбудили уголовное дело по факту совершения двух краж . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





27 декабря в отдел полиции по Калининскому району Петербурга обратилась женщина 31 года, передаёт ГУ МВД по Петербургу. Она рассказала, что видела как у одного из домов по Пискаревскому проспекту неизвестные люди пытались снять крышку канализационного люка.