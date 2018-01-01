У петербурженки из автомобиля похитили сумку с дорогим содержимым





Заявительница сообщила, что внутри сумки находились деньги, личные вещи и мобильный телефон. Ущерб от потери оценили в 640 тыс рублей.

Сейчас полиция Курортного района проводит проверку по факту хищения имущества.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Выборгском районе из автомобиля похитили пакет с вещами. Внутри него находился дорогой мобильный телефон . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

28 декабря в отдел полиции по Курортному району Петербурга обратилась женщина, сообщает ГУ МВД. Она рассказала, что оставила свой автомобиль Range Rover на 20 дорожке садоводства "Разлив”, а когда пришла обнаружила, что её сумки нет внутри машины.