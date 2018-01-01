В Петербурге задержали гражданина, присвоившего автомобиль своей организации





По этому факту было возбуждено уголовное дело с формулировкой “присвоение”.





Подозреваемый был задержан только сейчас. Им оказался мужчина 38-ми лет, ранее судимый. Похищенный автомобиль у него изъяли. В отношении подозреваемого избрали меру “подписка о невыезде”.





Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что руководитель ЖСК "Парнас Парк" был наказан за присвоение 14 млн рублей. Ему назначили условное наказание . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Весной 2015 года в отдел полиции в Кировском районе Петербурга обратился мужчина, сообщает ГУ МВД. Заявитель рассказал, что неизвестный тип под предлогом аренды завладел его иномаркой BMW X5. Известно, что злоумышленник действовал от лица коммерческой организации.