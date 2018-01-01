Наступающий год может стать рекордно теплым

Он объяснил, что это связано с повышением температуры в Тихом океане, а также в экваториальных водах.





Вильфанд полагает, что в наступающем году этот феномен даст о себе знать и соответвенно общая температура также повысится, а сам год окажется рекордно теплым.





Напомним, что 2018 год также стал самым мягким по погоде за последние годы.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Гидрометцентр установил в Петербурге повышенную загрязненность воздуха. Особенно завышены показатели диоксида азота, оксида углерода и аммиака . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Роман Вильфанд – глава Гидрометцентра России – рассказал о том, что 2019 год может стать самым теплым в истории.