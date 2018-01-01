Петербурженка станцевала стриптиз в суде в обмен на свободу любимого





Девушка увидела, как конвоиры ведут ее возлюбленного на арест – он подозревается в незаконном обороте наркотиков.





И тут она начала раздеваться. Она снимала с себя одежду, танцевала и просила, чтобы её молодого человека отпустили. Приставы делали ей замечания, но танцующая на них не реагировала.





Это продолжалось до тех пор, пока девушку не остановили сотрудники Росгвардии. В итоге в отношении неё составили два административных протокола – за то, что ослушалась приставов и за то, что воспрепятсвовала их деятельности.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что армяне в центре Петербурга устроили зажигательные танцы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

28 декабря около четырёх часов дня к зданию Московского районного суда подошла девушка, передаёт “Фонтанка”. Она показала приставами все необходимые документы, однако заходить в суд не спешила.