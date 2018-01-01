В Петербурге определили самых талантливых молодых художников России





В финал прошло 72 работы – их сейчас можно увидеть в музее.

Победителей выбирали по категориям. Так, самым успешным в “Живописи” стал Игорь Щербаков.

В категории “Графика” победил Сергей Жгилев. Гран-при получил Данил Даниловский.





Отметим, что выставка работ молодых художников в “Артмузе” открыта каждый день с 11 до 22 часов.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургское художники отменяют свои картины на алкоголь . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

28 декабря в музее “Артмуза” жюри выбрало лучших молодых художников России, передает “Мойка78”. Были подведены итоги конкурса “Муза должна работать”.