Дрозденко: первый корпус ЖК «Силы природы» будет готов в мае 2019 года

Вчера, 28 декабря, губернатор вместе с ожидающими сдачи жилья дольщиками ходили в прокуратуру для урегулирования дела, говорится в 78.ru.





Александр Дрозденко рассказал, какие у области планы на «Силы природы». Ленинградская область станет «участником долевого строительства, как и все дольщики». Ленинградская область готова выкупить у подрядчика квартиры, но оплатит их не деньгами, а физической работой, то есть поможет достроить объект как можно быстрее. Так Дрозденко планирует достроить первый и второй корпуса. Один из будет сдан уже в мае, второй – в июне, а третий достроят максимум к концу 2019 года.