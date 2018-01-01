Макрон и Меркель настаивают на том, чтобы Россия отпустила украинских моряков

Напоминаем, что конфликт начался 25 ноября, когда украинское судно пересекло российские границы. Моряков не убедили ни требования, ни применение оружия. В итоге весь экипаж посадили в СИЗО.





Главы Франции и Германии убеждены, что Россия должна свободно пропускать любые суда через Керченский пролив, а также освободить украинцев. Макрон и Меркель выразили беспокойство тем, что на воде была применена военная сила. Российская сторона никак не отреагировала на выступление политиков, говорится в ТАСС.