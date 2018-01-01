На трассе в Бокситогорском районе погибли два человека

Известно, что погибшие – мужчины, которые нарушили правила дорожного движения и пересекали трассу в неположенном месте. Видимо, водитель просто не заметил их. В результате столкновения мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью. Они погибли прямо на месте, так и не дождавшись медицинской помощи. Сейчас личности пострадавших устанавливаются – не сообщаются ни их имена, ни возраст. Детали дела выясняются, говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.