Пожарные тушили «Оку» на Благодатной улице из-за задымившегося двигателя





Звонок пожарным поступил в 18:41 – специалисты незамедлительно выехали на ликвидацию огня. Оказалось, что в Московском районе горела «Ока». Пожарные довольно быстро справились с огнем, а затем смогли определить причины возгорания. В машине загорелся двигатель, что спровоцировала выгорание моторного отсека. О состоянии «Оки» ничего не сообщается, но, скорее всего, она не подлежит восстановлению.Известно, что в результате никто не пострадал, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.