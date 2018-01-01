В субботу на Ленинградскую область опустится туман

Синоптики считают, что в регионе станет немного теплее. Если всю неделю бушевали морозы, то на выходных температура составит от минус одного минус трех - и это ночью. В светлое время суток они прогнозируют «ноль». Зато стоит опасаться ветра – от наберет скорость от четырех до 9 метров в секунду, говорится в сообщении ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».





Спасатели в очередной раз просят ленинградцев быть осторожнее на дорогах. О безопасности стоит помнить не только автолюбителям, но и пешеходам, так как на улицах образуется гололедица. Чтобы не было ДТП, надо соблюдать правила дорожного движения и тщательно следить за скоростным режимом.