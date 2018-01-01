Неизвестные напали с битой на рэпера Птаху в Москве

Известно, что Птаха не обращался за медицинской помощью и чувствует себя нормально. Об этом сообщила пира-менеджер артиста Марина Евстифеева в разговоре с ТАСС.





Очевидцы рассказывают, что, когда началась драка, были слышны звуки выстрелов. Получается, что падавшие хорошо вооружились кто чем – у кого-то был с собой пистолет, а у кого-то бита. Пуля рэпера не задела, а вот битой его несколько раз ударили. Недалеко от места происшествия находился сотрудник Росгвардии, который вмешался в конфликт. Он также получил травму, когда пытался задержать хулиганов, говорится на РЕН ТВ.