Трамп, пытаясь убедить несговорчивых демократов, пообещал закрыть границу с Мексикой

«Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу», - заявил он в своем Twitter-аккаунте.





Впервые угроза прозвучала в октябре 2018 года, но она пока что не воплощена в жизнь. В Америке продолжается противостояние двух сторон – из-за этого временно приостановлена работа учреждения правительства.





Глава США пытается ограничить поток мигрантов из Мексики путем возведения стены. Демократы не согласны с этим и всячески препятствуют ассигнованию на строительство. Трамп, кажется, вновь применяет шантаж – он уже не в первый раз обещает внести изменения в законодательство, сделать его более жестким.