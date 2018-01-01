Смольный перечислил деньги «Метрострою» на оплату долгов

Напоминаем, что конфликт начался 26 декабря. Тогда люди, работающие на станции метро «Театральная», объявили голодовку. Они рассказывали, что им не платят зарплату на протяжении нескольких месяцев – с сентября 2018 года. В дело вмешался вице-губернатор города Николай Бондаренко, говорится в ТАСС.









Также почти 200 миллионов рублей пойдет на оплату услуг проектной организации. Планируется, что все задолженности будут погашены в ближайшие две недели. Строители сообщают, что, если первого января им не отдадут деньги, они начнут бастовать вновь.