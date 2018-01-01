Кержаков уверен, что экс-супруга хочет его смерти

В свою очередь, Милана Тюльпанова написала в посте в Instagram, чтобы Кержаков успокоился, так как «никто не покушается на драгоценную жизнь». Девушка лишь попросила «оставить ее и ребенком в покое».







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Между Кержаковым и Тюльпановой конфликт развивается уже довольно давно. Супруги сейчас разводятся, Александр пытается безуспешно вернуть сына. Стало известно, что 27 декабря Кержаков обратился в суд с заявлением, что Тюльпаново готовит заказное убийство. Пока что экс-футболист отказывается комментировать свои действия – он лишь сказал, что вся информация передана правоохранительным органам.