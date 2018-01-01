Следственный комитет России планирует создать свой творческий ансамбль

Заметка с шуточным названием “Внимание, розыск” была размещена на сайте ведомства.





Поясняется, что набор ведётся в вокально-инструментальный ансамбль. Также известно, что отбирать претендентов будет жюри, состоящее из известных людей. В него войдут заслуженные артисты России, члены общественного совета СК и даже глава комитета – Александр Бастрыкин.





Отметим, что до этого момента у Следственного комитета России никогда не было собственного вокально-инструментального ансамбля, в отличие от других ведомств.





На днях Gazeta.SPb писала о том, что ансамбль Росгвардии исполнил рождественскую песню . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Творческий конкурс среди молодых следователей, объявил Следственный комитет, передаёт “РИА Новости”.