В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок

Иголки могут сгодиться для создания на их основе биотоплива. Также в них содержится вещество, которое есть в основе клеев, подсластителей и красок.





Сотрудница университета Шеффилда в Великобритании убеждена, что иголки годятся для переработки – они могут быть многофункциональными и полезными для человека. Выбрасывать елки в целом – неправильно, так как при разложении они выделяют парниковые вещества. Лучше всего отвозить их в места переработки – там из елей делают наполнители для кошачьих туалетов. Это – не единственный способ утилизации.