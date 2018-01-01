Сегодня
29 декабря, суббота
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок

23:30, 28 декабря
Тэги: елка, иголки, переработка
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: елка, иголки, переработка



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Стало известно, какой транспорт в Петербурге будет работать в новогоднюю ночь
  • ВЦИОМ: большинство россиян отдавали предпочтение отечественным фильмам в 2018 году
  • Стоянка Городскую стоянку на проспекте Маршала Жукова усовершенствовали
  • Песков рассказал, как президент собирается отмечать Новый год
  • В Выборге по непонятной причине так и не открыли первый McDonalds
  • Очевидцы рассказали о полыхающей «Газели» на КАД
  • Лже-турагент из Санкт-Петербурга вернет обманутым семьям деньги за липовые путевки
  • ДТП Авария в Карелии унесла жизнь четырехлетнего малыша
  • Россиянин Даниил Дубов стал лидером чемпионата мира по рапиду
  • Бездомный мужчина погиб в Отрадном при загадочных обстоятельствах
  • Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
25 декабря
Пенсионер заставил искать полицию Петербурга взрывчатое устройство на новогодних елках
24 декабря
Семь автомобилей в следующем году начнут собирать в Санкт-Петербурге батарейки и офисную технику
23 декабря
Активисты украсили в Сампсониевском уродливую елку за 120 тысяч рублей фальшивыми деньгами
23 декабря
Неизвестный мужчина залез на рождественскую елку у Белого дома
22 декабря
“Культурную инициативу” устроили в Мариинском дворце для сирот
19 декабря
Губернаторская елка для детей сирот и детей в ограниченными возможностями пройдет в преддверии приезда Деда Мороза
19 декабря
Жители Тихвина, которые ругали главную елку города, теперь наперебой хвалят ее

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
^ Наверх