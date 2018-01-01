Стало известно, какой транспорт в Петербурге будет работать в новогоднюю ночь

В этом году автобусных маршрутов в праздничную ночь будет открыто в три раза больше, чем в прошлом, передаёт “Петербургский дневник” со ссылкой на Комитет по транспорту Петербурга.





Также будут открыты все станции метро и будут работать некоторые маршруты троллейбусов и трамваев.





Всё это, заявляют в ГУП “Пассажиравтотранс”, позволит в новогоднюю ночь сделать транспорт доступным для всех жителей Северной столицы.





Отмечается, что интервал движения автобусов составит 30 минут.



