ВЦИОМ: большинство россиян отдавали предпочтение отечественным фильмам в 2018 году

Напоминаем, что сегодня, 28 декабря, празднуется Международный день кино. ВЦИОМ, поделившийся результата опроса, приурочил свое исследование именной этой дате.









В ходе опроса удалось выяснить также, что именно предпочитали смотреть россияне. Лидируют фильмы о войне – их любят 27% людей, чуть меньшее количество отдало голос за мультфильмы и сказки. Тройку лидеров замыкают комедии. Обычно, говорят аналитики, военные фильмы называли люди в возрасте от 45 лет. Сказки же смотрят россияне от 25 лет, а вот комедии – молодежь старше 18 лет.