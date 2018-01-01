Песков рассказал, как президент собирается отмечать Новый год

Президент все-таки найдет время и на своих родных и близких. Он отметит праздник в кругу самых дорогих людей. Песков также заявил, что Путина в канун Нового года можно будет встретить на спортивных мероприятиях.До начала 2019 года главе государства предстоит сделать многое – одной из важнейших встреч Песков назвал переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он прилетит в Россию уже завтра, 29 декабря, чтобы обсудить условия сотрудничества двух стран. Все это пресс-секретарь президента рассказал в эфире телеканала «Россия-1».