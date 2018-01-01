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В Выборге по непонятной причине так и не открыли первый McDonalds
22:55, 28 декабря
Тэги: ленинградская область, Макдональдс
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