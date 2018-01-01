В Выборге по непонятной причине так и не открыли первый McDonalds

Выборжанка рассказала во «Вконтакте», что ее дочка хотела поесть фастфуда, но ее прогнала «злая тетя, которая послала всех подальше».

К слову, без проблем начал свою работу кинотеатр «Кинополис» в том же торгово-развлекательном центре.





Люди, работающие в ТРК «Кубус», рассказали, что в ресторане все готово и «нужна отмашка, но ее пока не поступило». Предположительно, открытие McDonalds все-таки может состояться до Нового года.