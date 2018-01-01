Очевидцы рассказали о полыхающей «Газели» на КАД





Известно, что на ликвидацию возгорания ушло много сил и более получаса, говорится в сообщении МЧС по Ленинградской области. В результате пожара никто не пострадал, но грузовик, скорее всего, уже невозможно восстановить – слишком долго он горел. Специалисты говорят, что пожар поглотил все, что мог. Сейчас эксперты выясняют, в чем причина случившегося. Официальной версии пока не оглашалось.Напоминаем, что в СМИ пишут об еще одном пожаре - на северном участке КАД горит "КамАЗ".