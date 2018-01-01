Лже-турагент из Санкт-Петербурга вернет обманутым семьям деньги за липовые путевки

Недобросовестный бизнес принес обманщице 1,5 миллиона рублей дохода. Женщина действовала примерно по следующей схеме: она представлялась людям как агент уже не существующей фирмы. Люди, верящие на слова, передавали ей деньги, а затем не видели ни путевок, ни предприимчивой женщины. Обманутыми остались как минимум 13 семей.Правоохранительные органы смогли задержать «турагента» - в суде ей назначили наказание в виде трех лет условно. Также ее обязала выплатить компенсацию всем пострадавшим.