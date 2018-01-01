Авария в Карелии унесла жизнь четырехлетнего малыша





В ходе происшествия столкнулись две иномарки Volkswagen Polo лоб в лоб. Авария случилась на 145 км дороги.





Сообщается, что в ДТП погиб ребёнок четырёх лет. Ещё двое детей и четверо взрослых были госпитализированы в больницу Костомукши с травмами разной тяжести.





Сейчас устанавливаются подробности случившегося.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о ДТП в Прионежском районе Карелии. Тогда автомобиль, ехавший из Петербурга, превратился в груду металла, а два человека погибло на месте . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

ДТП произошло сегодня, 28 декабря, в Муезерском районе на автодороге Кочкома-Госграница, сообщает “РИА Новости” со ссылкой на региональное УГИБДД.