Россиянин Даниил Дубов стал лидером чемпионата мира по рапиду

Сергей Карякин, на которого возглагались большие надежды, остается в аутсайдерах. Его главный соперник-норвежец показывает неплохой результат и пока расположился на пятом месте.





Напоминаем, что на этом чемпионат по рапиду и блицу не подходит к концу. Он официально завершится 31 декабря.





Эксперты убеждены, что ни один соперник не сможет перегнать Дубова. Он – уже победитель состязания, которое проходит в Санкт-Петербурге. За плечами шахматиста 15 туров, за которые он набрал 11 очков. На втором месте сейчас находится Шахрияр Мамедьяров, а на третьем - Химару Накамура. Россиян Владислав Артемьев занял четвертую строчку.