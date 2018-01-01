Бездомный мужчина погиб в Отрадном при загадочных обстоятельствах

Труп лежал в вагончике, где бездомный грелся зимой. Полураздетое тело уже начали подъедать крысы – очевидец рассказал, что были повреждены пах и пальцы. Штаны были спущены и болтались на одной ноге. Что именно стало причиной смерти – неизвестно.Делом занимаются правоохранительные органы, а труп передан в морг – специалисты пытаются разобраться в деталях произошедшего. По предварительной версии, он умер не насильственной смертью, говорится в «Невских новостях». Также непонятно, как давно погиб бездомный.