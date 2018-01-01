Житель Новосибирска добился возмещения ущерба от курящего соседа





Суть в том, что жителя Новосибирска не устраивало, что в течение пяти лет его сосед курил на лоджии, и как следствие, дымом приходилось дышать и мужчине.





Он подал иск в суд, чтобы защитить свое право на благоприятную среду. Однако суды первой и второй инстанций иск не удовлетворили, а вот Верховный сделал это. Более того он постановил выплатить компенсацию истцу в размере пяти тысяч рублей, а само дело включил в обзор судебной практики. Теперь оно стало судебным прецедентом.





Отметим, что курить в собственных квартирах жителям России не запрещено - это лишь не должно мешать окружающим.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что в коммунальных квартирах и общежитиях Петербурга ввели штрафы за курение . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 28 декабря, Верховный суд России издал обзор судебной практики, куда включил дело о курении, передаёт ведомство.