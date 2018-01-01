Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)

Помимо прочего, Дрозденко поздравил всех с Новым годом и пожелал «счастливых перемен».





Главе региона вполне состоявшийся блогер – он активно ведет Instagram-аккаунт, а сейчас решил снять ролик для YouTube. В нем Дрозденко бегает по лесу, а затем рассказывает, сколько всего будет сделано в 2019 году в Ленинградской области. Губернатор региона пообещал, что в области появятся новые бассейны, ледовые дворцы, стадионы и спортивные площадки возле школ. В конце он заявил, что намерен похудеть – он хочет весить не больше ста килограммов.