Во Всеволожске заработал каток под открытым небом

Всеволожский каток открыли на Юбилейной площади. Вход на лед абсолютно бесплатный, если есть свои коньки. Если так вышло, что их нет, то всегда можно обратиться в прокат. Там же вы найдете ватрушки, которые отлично подойдут для катания с горок. Каток работает ежедневно – по будням с трех до 10 вечера, а в выходные с 11 утра до 10 вечера.Недалеко от площадки есть две детские горки – это для тех, кто не очень хочет вставать на коньки, говорится в сообщении местной администрации.