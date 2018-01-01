В больнице Петербурга рассказали о петербурженке, подхватившей лихорадку во Вьетнаме

Сообщается, что девушка находится в тяжелом состоянии, но её заболевание не передается от человека к человеку. Им можно заразиться только от укуса комара.





Заболевание похоже на ОРВИ, но в отличие от других лихорадок не сильно грозит летальным исходом.





Напомним, что петербурженку доставили в Боткинскую больницу вчера прямо из аэропорта. Диагноз “лихорадка Денге” ей поставили ещё во Вьетнаме.





Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в больнице имени Боткина подготовили специальные боксы для больных лихорадкой Эбола . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Главный врач Боткинской больницы в Петербурге рассказал о состоянии пациентки, которую накануне доставили в признаками лихорадки Денге, передаёт “Петербургский дневник”.