Петербургские муниципалы подвели итоги уходящего года

За 2018 год удалось улучшить 573 внутриквартальных территорий. На эти цели из бюджета было выделено около шести миллиардов рубле. Александр Беглов попросил муниципалов обратить внимание на работу с молодежью. Глава города хочет, чтобы власти больше помогали добровольцам, а также занимались военно-патриотическим воспитанием.Помимо прочего, врио губернатора напомнил о важной дате – 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Беглов хочет, чтобы город был готов к празднику, и чтобы не забыли ни об одном ветеране, говорится в сообщении пресс-службы главы северной столицы.