В Петербурге за неделю лишают аккредитации второй технический колледж





Дело в том, что у учебного заведения обнаружилось отсутсвие стадиона с препятствиями. Отметим, что сейчас на среднетехническом факультете обучаются 256 студентов. Информации о том, будут ли они переведены на альтернативно образование, пока нет.





Напомним, что на днях Gazeta.SPb писала о том, что в аккредитации также отказали студентам ИТМО, которые обучаются по программе среднего профессионального образования. По предварительным данным более 500 студентов не смогут продолжить обучение, а 50 преподавателей могут уволить . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Среднетехнический факультет Санкт-Петербургского государственного морского технического университета лишили аккредитации, передает “Фонтанка” со ссылкой на слова преподавателей и студентов.