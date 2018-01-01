В Санкт-Петербурге почти достроили ЖК «Прибалтийский»





Застройщику ООО «УСП» дали на доведение до ума корпуса 9А 15 недель. Остаются неготовыми еще несколько зданий – некоторые из них сдадут в эксплуатацию уже в наступающем году, большая часть из них завершены на 75% и более.Совещание, на котором обсуждался ход работ, прошло сегодня, 28 декабря. На нем присутствовал председатель комитета по строительству, а также представитель компании. В итоге был подписан договор, ведомство пообещало внимательно наблюдать за процессом возведения жилого комплекса. Помочь комитету может любой желающий в режиме онлайн.