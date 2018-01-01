Милонов пообещал накормить петербуржцев вкусной сирийской шавермой

Милонов, к слову, похвалил заведение в Царском селе у Екатерининского собора, но все равно лучше сирийской для него нет.





В настоящей шаверме, по мнению депутата, не должно быть огурцов и помидоров. Она состоит «из куры или говядины, соуса Лабане, гранатового соуса». О намерении открыть точку общепита Милонов рассказал в интервью для «Петербургского дневника».





Виталий Милонов рассказал, что самой вкусной шавермой его угощали в Дамаске и Бейруте. Депутат хочет, чтобы россияне смогли «соприкоснуться с этим нравственным шаверменным камертоном». Для этого политический деятель намерен открыть на юге Санкт-Петербурга заведение, в котором будут работать сирийцы, знающие толк в фастфуде.