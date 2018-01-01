На Красную площадь в Новый год нельзя будет принести алкоголь и фейерверки





Эти рекомендации даны жителям столицы в рамках безопасности, они позволят не допустить чрезвычайных происшествий. Например, ситуации, которая произошла в 2001 году на Дворцовой площади в Петербурге. Тогда фейерверк повредил колесницу Славы на Арке Главного штаба.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что опубликовали список площадок, где в Петербурге можно запускать фейерверки в Новый год . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Жителей Москвы попросили не проносить с собой в новогоднюю ночь на Красную площадь алкоголь, даже шампанское, сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции по Москве. Также на площади запретили запускать пиротехнику.