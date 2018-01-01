Петербуржцу за пост о друге-антифашисте запретили пользоваться Интернетом в течение двух лет





Рязанцева обвинили в эксремистской деятельности из-за поста четырехлетней давности. Парень оставил на своей странице картинку, на которой разместил фотографию друга со смешной подписью. Тогда молодым людям это показалось забавным – они повеселились и забыли о меме.Спустя три года, в 2017 году, пост привлек внимание сотрудницы центра «Э» ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области – она посчитала его оскорбительным. Наконец конфликт можно считать исчерпанным, говорится в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.