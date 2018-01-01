Любителей шоппинга эвакуировали из «Мега Парнас» в преддверии Нового года

Приятную праздничную суету прервал звук пожарной сигнализации – людям пришлось выйти на улицу, побросав тележки и выбранные товары. Многих возможность пожара не смутила – очевидцы в социальных сетях пишут, что некоторые до последнего не хотели оставлять «еду на столах или место в очереди». Известно, что в «Мега Парнасе» ничего не горело, а сигнализация сработала из-за сбоя в системе. Уже через несколько минут торговый центр заработал в прежнем режиме, рассказывают петербуржцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».