Станцию “Площадь Восстания” закрыли из-за предновогодней суеты





О том, когда станцию “Площадь Восстания” снова откроют, информации пока нет.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге закрыли целых две станции метро "Ленинский проспект" и "Гражданский проспект". Это произошло прямо перед началом час-пика. Предварительной причиной закрытия станций стало то, что там обнаружили бесхозные предметы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Станция метро “Площадь Восстания” временно закрылась на вход и выход с 19:00, передает “Мойка78”. Это пришлось сделать из-за того, что подземку заблокировали люди с новогодними подарками. Из-за наплыва народа движение стало буквально невозможным.